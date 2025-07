Entech: acquiert un portefeuille de projets solaires information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 18:06









(Zonebourse.com) -













Entech annonce que sa filiale Energy & Services a acquis un portefeuille de projets de centrales photovoltaïques en développement, pour environ 1,4 MEUR, auprès 'd'un acteur mondial du secteur'.



Ces projets, de 3 à 11 MWc, sont à des stades de maturité variés, avec la moitié déjà dotée de permis de construire déposés. Une phase d'étude de deux ans précédera la construction prévue entre 2027 et 2029.



Le PDG Christopher Franquet souligne que cette opération marque un premier investissement post-levée de fonds et renforce l'ambition d'expansion en France et à l'international.



































Valeurs associées ENTECH 7,5100 EUR Euronext Paris +0,40%