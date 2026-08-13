Entain, propriétaire de Ladbrokes, dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier semestre, la Coupe du monde compensant le revers fiscal subi au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La directrice générale affirme que l'effet positif de la Coupe du monde s'est répercuté sur le trimestre en cours

* Le nombre de parieurs novices pour la Coupe du monde a doublé par rapport à l'édition 2022

* Bénéfice du premier semestre de 479 millions de livres sterling, contre une estimation de 455 millions

(Ajout des cours de bourse au paragraphe 5, des commentaires de la directrice générale aux paragraphes 3 et 8, ainsi que des détails et du contexte tout au long de l'article) par Yamini Kalia

Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, a dépassé jeudi les prévisions de bénéfice pour le premier semestre, grâce aux réductions de coûts à l'échelle du groupe et à la forte augmentation de l'engagement des joueurs pendant la Coupe du monde de football masculine, qui ont permis au bookmaker d'amortir l'impact de la hausse des taxes britanniques sur les jeux d'argent.

L'ampleur des sources de revenus d'Entain aux États-Unis et au Royaume-Uni lui a permis d'atténuer l'impact de ces taxes, qui ont mis sous pression des concurrents plus modestes tels que Evoke EVOK.L , tandis que cet événement sportif a également stimulé les dépenses et le moral des consommateurs.

La directrice générale Stella David a déclaré à Reuters que l’« engouement massif » suscité par la Coupe du monde s’est répercuté sur le trimestre en cours d’Entain, le nombre de parieurs novices ayant doublé par rapport à l’édition 2022.

Le chiffre d’affaires net des jeux du groupe a progressé de 5 % à taux de change constant au premier semestre, avec une hausse de 7 % pour les jeux en ligne et de 1 % pour les jeux en agence, sur la même base.

L'action Entain affichait une légère hausse à 08h30 GMT, après avoir progressé de 3 % plus tôt dans la journée.

STRATÉGIE BETMGM

Entain exploite BetMGM aux États-Unis en partenariat avec MGM Resorts MGM.N , et cette activité s’est avérée très lucrative pour le groupe britannique.

Les analystes estiment que BetMGM pourrait constituer un actif indépendant intéressant pour Entain, grâce à sa solide position sur le marché américain et à son infrastructure technologique autonome.

Stella David d’Entain, qui s’est ouvertement déclarée favorable à un changement de structure de propriété de l’activité, a déclaré que la société était en train de séparer la technologie et l’infrastructure de BetMGM de celles de MGM Resorts afin qu’Entain puisse gérer l’activité de manière indépendante si nécessaire, bien qu’aucune transaction ne soit encore prévue.

Le résultat opérationnel sous-jacent d’Entain au premier semestre a reculé de 2 % pour s’établir à 479 millions de livres sterling (645,6 millions de dollars), mais a tout de même dépassé les estimations établies par la société, qui s’élevaient à 455 millions de livres sterling.

La société a entamé fin juin un retrait progressif de ses activités en Europe centrale et orientale, et prévoit également de supprimer 500 emplois , dans le cadre de la réduction de ses coûts et de son endettement, qui s’élevait à 3,6 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin.

(1 dollar = 0,7420 livre)