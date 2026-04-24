ENQUÊTE : Procter & Gamble devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Récapitulatif avant la publication du rapport, sans modification)

24 avril - ** L'action Procter & Gamble PG.N progresse de 1,8 % ce jeudi, le fabricant de biens de consommation devant publier vendredi avant l'ouverture un chiffre d'affaires et un BPA en hausse dans ses résultats trimestriels

** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que la société annonce un chiffre d'affaires en hausse de 4 % au troisième trimestre, à 20,50 milliards de dollars, avec un BPA ajusté de 1,56 dollar contre 1,54 dollar il y a un an ** Les investisseurs devraient concentrer leur attention sur les détails concernant la demande et les nouvelles pressions sur les coûts liées à la guerre en Iran

** Au dernier trimestre, le chiffre d'affaires de la société a été inférieur aux estimations en raison de la faiblesse des dépenses de consommation et de la baisse des volumes, même si son activité beauté a affiché une bonne santé

** Jeudi, Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours pour le titre de 175 $ à 166 $

** L'objectif de cours médian à 12 mois est de 166 $; le titre cotait dernièrement à 145,41 $

** L'action PG a progressé d'environ 1,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,8 % pour le Dow Jones .DJI