ENQUÊTE-Les fonds mondiaux continuent de privilégier les obligations

* Résultats détaillés de l'enquête: reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/asset-allocation-polls?s=AP&st=G BANGALORE, 31 mars (Reuters) - Les gérants de fonds sont convaincus que l'économie mondiale est déjà en récession sous l'effet de la pandémie de coronavirus et ont recommandé au mois de mars de porter la part des obligations dans les portefeuilles à un niveau jamais vu depuis au moins sept ans, montre une enquête Reuters. Le repli vers les actifs les plus sûrs s'est accompagné d'un renforcement des sommes non-investies ("cash") au détriment des actions, selon l'enquête menée du 16 au 30 mars auprès de 34 gérants de fonds à travers le monde. Dans un portefeuille type, la part obligataire, qui reflète l'aversion des investisseurs pour le risque, a grimpé à 43,1%, au plus haut depuis le lancement de cette enquête début 2013, contre 41,4% en février. L'exposition aux actions est passée parallèlement à 45,9%, au plus bas depuis septembre, contre 49,1% en février, alors que la partie "cash" passait de 3,8% à 5,2%. Les gérants interrogés s'accordent à prévoir une contraction de l'économie mondiale au premier et surtout au deuxième trimestres. Ils se montrent par ailleurs prudents pour les perspectives à court terme sur les marchés d'actions. "Avec une volatilité aux niveaux de la crise de Lehman Brothers, il est très difficile de déterminer la direction des marchés d'actions à court terme", a déclaré Trevor Greetham, responsable de la gestion multi-actifs de Royal London Asset Management. Des rebonds spectaculaires portés principalement par des couvertures de positions à découvert pourraient être suivis de nouveaux replis des indices boursiers, une séquence caractéristique des marchés baissiers, a-t-il ajouté. (Rahul Karunakat, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

