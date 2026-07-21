ENQUÊTE-Le retard pris par Gemini d'Alphabet et les inquiétudes liées aux dépenses pèsent sur les résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deborah Mary Sophia et Rashika Singh

Alphabet fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des investisseurs, car le retard pris dans le lancement d’un modèle essentiel à ses ambitions en matière d’IA vient alimenter les inquiétudes quant au retour sur investissement de ses dépenses massives dans les centres de données, quelques mois après avoir suscité des attentes élevées grâce à un trimestre exceptionnel en termes de ventes dans le cloud.

GOOGL.O , la société mère de Google — qui doit publier ses résultats du deuxième trimestre mercredi — a reporté de juin le lancement de son prochain modèle phare, Gemini 3.5 Pro, spécialement conçu pour rattraper ses concurrents sur le marché lucratif des outils de codage IA et des tâches d’IA agentique.

Ce contretemps suscite des inquiétudes, alors que les modèles open source chinois concurrencent de plus en plus les grands laboratoires américains pour attirer les clients, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les coûts élevés de l’IA, qui ont également alimenté les craintes que les géants de la tech ne développent des capacités excessives.

"Même si Google passe à côté de l’occasion en matière de codage IA, ce qui constitue une préoccupation bien réelle et croissante… la stratégie de Google repose entièrement sur l’écosystème", a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

En avril, Alphabet a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026, les portant à un montant compris entre 180 et 190 milliards de dollars, et a annoncé son intention de lever environ 85 milliards de dollars par le biais d’émissions d’actions, notamment grâce à un investissement de Berkshire Hathaway BRKa.N .

L'action Alphabet a reculé d'environ 9 % depuis fin avril — date à laquelle la société avait annoncé une hausse de 63 % de son chiffre d'affaires dans le cloud —, sous-performant ainsi les autres titres dits des "Magnificent Seven" au cours de cette période.

La société a également perdu des collaborateurs de premier plan , notamment Noam Shazeer, co-directeur de Gemini, et John Jumper, lauréat du prix Nobel et cadre dirigeant clé de Google DeepMind, au profit de ses concurrents.

Selon les analystes, l’avantage de Google dans la course à l’IA réside dans le fait qu’il dispose d’un vaste réseau de distribution grand public, en plus de ses modèles d’IA, de son infrastructure cloud et de ses puces sur mesure.

Dans l’ensemble, l’action Alphabet affiche toujours une hausse de près de 13 % depuis le début de l’année, ce qui en fait la deuxième meilleure performance du groupe "Mag 7".

Les analystes s'attendent à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise au deuxième trimestre ne ralentisse que légèrement par rapport aux trois premiers mois de 2026, l'activité cloud étant le moteur des résultats.

Selon les données compilées par LSEG, Alphabet devrait afficher une hausse de 21,3 % de son chiffre d’affaires pour la période d’avril à juin, à 116,93 milliards de dollars. Les ventes liées au cloud devraient progresser à un rythme similaire de 64 %, tandis que les recettes publicitaires devraient augmenter à un rythme plus modéré de 13,7 %.

L'activité cloud a bénéficié de la multiplication des contrats conclus dans le cadre de l'activité de puces d'IA sur mesure de Google, notamment des accords de plusieurs milliards de dollars avec Meta Platforms META.O et Anthropic.