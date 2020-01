ENQUÊTE-La croissance économique chinoise devrait tomber sous 6% en 2020

PEKIN, 14 janvier (Reuters) - La Chine devrait afficher sa croissance économique la plus lente depuis 30 ans en 2020, la demande intérieure et mondiale restant atone, a révélé mardi un sondage Reuters, ce qui pourrait conduire Pékin à prendre de nouvelles mesures de soutien au crédit et à l'activité. Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale ne devrait progresser que de 5,9% cette année selon la médiane des prévisions des 83 économistes interrogés, ce qui marquerait sa plus faible croissance depuis 1990 après celle de 6,1% attendue pour 2019. Des sources politiques ont déclaré à Reuters que Pékin prévoit de fixer un objectif de croissance économique d'environ 6% cette année, contre 6% à 6,5% l'an dernier, en s'appuyant sur une augmentation des dépenses d'infrastructure pour conjurer un ralentissement plus marqué. "Nous pensons que le soutien politique ne faiblira pas cette année mais que son effet pourrait être plus prononcé dans un contexte de diminution des risques commerciaux" a dit Robin Xing, chef économiste en charge de la Chine chez Morgan Stanley. Pékin devrait encore augmenter son ratio de déficit budgétaire cette année, tout en augmentant les quotas d'émission d'obligations spéciales des collectivités locales, a-t-il ajouté. Des analystes s'attendent également à ce que la Banque populaire de Chine (BPC) annonce de nouvelles réductions des ratios de réserves obligatoires (RRR) des banques, et prévoient de nouvelles réductions du taux préférentiel de prêt (TPP) à un an, son nouveau taux de référence. La BPC devrait ainsi abaisser le RRR de 100 points de base d'ici la fin de 2020, en plus de la réduction de 50 points de base annoncé le 1er janvier, selon l'enquête. L'inflation chinoise devrait ralentir à 3,1% en 2020 après 4,4% en 2019, toujours selon les économistes interrogés. La Chine prévoit de maintenir son objectif d'inflation à environ 3% en 2020, inchangé par rapport à l'année dernière, ont indiqué des sources à Reuters. (Stella Qiu et Kevin Yao, version française Camille Raynaud, édité par Marc Angrand)