ENQUÊTE IMMÉDIAT-Les données sur le vaccin contre le mélanome de Moderna-Merck améliorent les perspectives, mais les analystes attendent les résultats complets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute d'autres commentaires d'experts et d'investisseurs)

Le traitement personnalisé contre le cancer à base d’ARNm de Moderna MRNA.O , développé en collaboration avec Merck MRK.N , a réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lorsqu’il a été utilisé en association avec le Keytruda, le traitement phare du laboratoire pharmaceutique américain, dans le cadre d’un essai clinique de phase avancée.

Les résultats intermédiaires ont montré une amélioration statistiquement significative par rapport au Keytruda seul, ce qui a fait bondir le cours de l'action Moderna de près de 90%. Merck a progressé de 10%.

Voici ce qu’ont déclaré les analystes et les experts à propos de cette avancée:

Dr RYAN SULLIVAN, DIRECTEUR DU SERVICE D’ONCOLOGIE MÉDICALE CUTANÉE AU MASS GENERAL BRIGHAM CANCER INSTITUTE

« C’est un événement majeur pour le domaine dans son ensemble. Si cet essai avait donné des résultats négatifs, le domaine des thérapies anticancéreuses à base d’ARNm et de la vaccination contre le cancer n’aurait peut-être jamais pu s’en remettre. Grâce à cette étude positive, il y a de l’espoir (et probablement des investissements à venir) que ces approches puissent changer la manière dont nous traitons le cancer de manière plus générale. »

PETER ANDERSEN, FONDATEUR D’ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT À BOSTON

« Le secteur pharmaceutique a certes fait des allers-retours dans l’actualité. Et bien sûr, il a été éclipsé par d’autres sujets tels que l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Cela va donc certainement attirer davantage l’attention des investisseurs vers le secteur pharmaceutique. Cependant, il faut considérer chaque cas individuellement. »

TRUNG HUYNH, ANALYSTE CHEZ RBC CAPITAL MARKETS

« La solidité des données sous-jacentes a dû être convaincante pour que l’analyse intermédiaire soit jugée significative, dépassant largement les attentes des investisseurs. Nous nous attendons à un important « effet de halo » sur l’ensemble de ce programme solide. »

GEOFFREY MEACHAM, ANALYSTE CHEZ CITI

« Les détails concernant les RFS (survie sans récidive) et les DMFS (survie sans métastases à distance), les rapports de risque, les taux de référence absolus, les intervalles de confiance, les analyses spécifiques par stade, le calendrier des événements, la réception du traitement, les délais de fabrication et la sécurité détermineront la qualité clinique et commerciale de ces résultats. »

« En attendant, l’annonce d’aujourd’hui confirme les résultats positifs de l’essai, mais ne précise pas dans quelle mesure l’efficacité a dépassé le seuil statistique ni quelle valeur il convient d’attribuer à l’Intismeran et à la plateforme oncologique au sens large. »

ANDREW TSAI, ANALYSTE CHEZ JEFFERIES

« On peut s’attendre à ce que le vaccin contre le mélanome arrive sur le marché en 2027… En théorie, le potentiel de ventes mondiales maximales pour le seul mélanome pourrait atteindre plusieurs milliards, sur la base d’une part de marché majoritaire (avant le partage 50/50), surtout si les partenaires commercialisent le produit hors des États-Unis. »

LALE AKONER, STRATÈGE DES MARCHÉS MONDIAL POUR ETORO

« Le succès du vaccin contre le mélanome de Moderna et Merck renforce considérablement la confiance des investisseurs… la forte réaction du cours de l’action reflète ce potentiel. »

«(mais) nous pensons que les investisseurs particuliers devraient garder des attentes modérées. Les entreprises n’ont pas encore publié l’intégralité des données d’essais cliniques, les résultats sur la survie globale sont toujours en attente, et la fabrication à grande échelle de vaccins personnalisés pourrait s’avérer coûteuse et complexe. Les investisseurs devraient donc rester attentifs aux prochaines étapes importantes, à savoir les résultats cliniques détaillés, les avancées réglementaires et les preuves que la technologie fonctionne sur d’autres cancers. »

ART HOGAN, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ B RILEY WEALTH À NEW YORK

« C’est une excellente nouvelle à ce stade précoce pour une entreprise (MRNA) qui était en perte de vitesse depuis la période post-pandémique, où la distribution de vaccins contre la COVID-19 a diminué. »