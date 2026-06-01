ENQUÊTE IMMÉDIAT-Le dépôt du dossier d'introduction en bourse d'Anthropic confirme l'engouement de Wall Street pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour pour ajouter des commentaires)

Le géant de l'IA Anthropic a annoncé avoir déposé lundi en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , marquant ainsi un tournant décisif dans la frénésie de Wall Street pour l'IA.

Les valeurs technologiques continuent de tirer vers le haut l'indice Nasdaq Composite .IXIC et le S&P 500 .SPX dans une reprise boursière record, tandis que SpaceX, la société d'Elon Musk, s'apprête à fixer le prix de son introduction en bourse ce mois-ci et qu'OpenAI, le concurrent d'Anthropic dirigé par Sam Altman, attend son tour .

RÉACTION DES MARCHÉS:

Les actions américaines ont affiché des résultats mitigés lundi après-midi, le Nasdaq progressant de 0,3%, le S&P 500 de 0,1% et l'indice Dow Jones .DJI reculant de 0,3%. Salesforce

CRM.N a bondi de 10% lundi, à la suite d'un rapport indiquant que sa participation dans Anthropic est évaluée à 5 milliards de dollars .

COMMENTAIRES:

MATT KENNEDY, STRATÈGE SENIOR CHEZ RENAISSANCE CAPITAL, NEW YORK:

“Il est vrai que de nombreuses licornes technologiques privées sont restées en retrait, attendant un marché des introductions en bourse qui leur accorderait les valorisations qu'elles souhaitaient. Ce n'est pas le cas d'Anthropic et d'autres développeurs d'IA “d'élite”.”

“Pratiquement tous les tours de table privés levés par Anthropic auraient suscité un enthousiasme égal ou supérieur sur les marchés publics. La demande pour ces entreprises est insatiable parmi les investisseurs publics. Ce sont plutôt les vestiges du cycle de 2021 qui ont plus de mal à atteindre leurs valorisations privées.”

HARRISON ROLFES, ANALYSTE DE RECHERCHE SENIOR SPÉCIALISÉ DANS LES ENTREPRISES EN PHASE AVANCÉE CHEZ PITCHBOOK, CALIFORNIE:

“Le dépôt aujourd’hui par Anthropic d’un formulaire S-1 confidentiel marque le début de ce qui sera l’introduction en bourse la plus scrutée de l’histoire de la technologie, et le chiffre qui déterminera tout n’est ni la valorisation de 965 milliards de dollars ni le chiffre d’affaires annualisé de 47 milliards de dollars. C’est la marge brute, que personne en dehors d’Anthropic n’a jamais vue, et qui validera ou fera s’effondrer tout le scénario sur lequel les marchés privés se sont basés depuis trois ans.”

NATE ELLIOTT, ANALYSTE EN IA CHEZ EMARKETER, NEW YORK:

“Nous sommes sur le point de découvrir si le marché considère l’IA comme un enjeu grand public ou comme un enjeu d’entreprise. Car si Claude s’est constitué une solide base d’utilisateurs professionnels, il n’est tout simplement pas compétitif en tant que plateforme d’IA grand public. Emarketer prévoit que seuls 5,4% des internautes américains utiliseront Claude en 2026, loin derrière les 36,6% qui utiliseront ChatGPT et les 27,4% qui utiliseront Gemini. La bonne nouvelle pour Anthropic: plus de 60% des utilisateurs américains d’IA déclarent utiliser ces outils pour leur travail, et nous pensons que ce pourcentage ne fera qu’augmenter.”

BRIAN MULBERRY, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT, COLORADO:

“La question à laquelle nous souhaitons obtenir une réponse plus claire est donc la suivante: quand Anthropic affichera-t-il de manière fiable un flux de trésorerie positif conduisant à une réelle croissance du BPA? Il ne fait aucun doute que la demande pour le produit Claude au niveau des entreprises est énorme à mesure que les capacités agentiques se développent, et il existe également des partenariats stratégiques clés qui contribuent à fournir des capitaux et des infrastructures pour alimenter la croissance; tout cela est positif pour l’introduction en bourse, mais il devient difficile d’établir une valorisation en l’absence de certains détails importants.”

JAMIE COX, ASSOCIÉ GÉRANT, HARRIS FINANCIAL GROUP, RICHMOND, VIRGINIE:

“C'est la phase du cycle où Wall Street peut voir ce qui se passe réellement au sein de ces entreprises. Si le modèle des années 1990 se vérifie, nous devrions assister à un essor de l'ensemble du secteur technologique dès que la situation des bénéfices liés à l'IA deviendra moins opaque.”

DAN IVES, RESPONSABLE MONDIAL DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, WEDBUSH SECURITIES, NEW YORK:

“Cela représente une étape majeure pour Anthropic afin de devancer OpenAI, alors qu’Altman & Co. s’apprêtent à déposer leur propre dossier confidentiel. Cela arrive à point nommé, alors que SpaceX, qui a déposé son formulaire S-1 le 20 mai, s’apprête à entamer sa tournée de présentation plus tard cette semaine, soulignant la course effrénée pour obtenir les liquidités tant convoitées des marchés publics, SpaceX, Anthropic et OpenAI cherchant toutes à entrer en bourse en 2026.

“Nous pensons que cela marque l’ouverture des vannes pour le marché des introductions en bourse, qui était relativement en sommeil depuis quelques années, ces trois grands conglomérats devant entrer en bourse plus tard cette année, mais cela s’est transformé en une course pour atteindre les marchés publics au cours des prochains mois. Les investisseurs attendront avec impatience plus de détails sur le formulaire S-1 d’Anthropic au cours des prochaines semaines.”