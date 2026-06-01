ENQUÊTE IMMÉDIAT-Le dépôt du dossier d'introduction en bourse d'Anthropic confirme l'engouement de Wall Street pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de l'IA Anthropic a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , marquant ainsi un tournant décisif dans la frénésie autour de l'IA à Wall Street. Les valeurs technologiques continuent de mener la danse sur le Nasdaq Composite .IXIC et le S&P 500 .SPX dans une remontée boursière record, tandis que SpaceX, la société d'Elon Musk, s'apprête à fixer le prix de son introduction en bourse ce mois-ci et qu'OpenAI, le concurrent d'Anthropic dirigé par Sam Altman, attend son tour .

RÉACTION DES MARCHÉS: Les actions américaines ont affiché des résultats mitigés lundi après-midi, le Nasdaq progressant de 0,3%, le S&P 500 de 0,1% et l'indice Dow Jones .DJI reculant de 0,3%. Salesforce CRM.N a bondi de 10% lundi, à la suite d'un rapport indiquant que sa participation dans Anthropic est évaluée à 5 milliards de dollars .

COMMENTAIRES:

JAMIE COX, ASSOCIÉ GÉRANT, HARRIS FINANCIAL GROUP, RICHMOND, VIRGINIE: “C'est la phase du cycle où Wall Street peut voir ce qui se passe réellement au sein de ces entreprises. Si le schéma des années 1990 se vérifie, nous devrions assister à un regain de dynamisme dans l'ensemble du secteur technologique dès que les perspectives de bénéfices liées à l'IA deviendront moins opaques.”

DAN IVES, DIRECTEUR MONDIAL DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, WEDBUSH SECURITIES, NEW YORK:

“Cela représente une étape majeure pour Anthropic afin de devancer OpenAI, alors qu’Altman & Co. s’apprêtent à déposer leur propre dossier confidentiel. Cela arrive à point nommé, alors que SpaceX, qui a déposé son formulaire S-1 le 20 mai, s’apprête à entamer sa tournée de présentation plus tard cette semaine, soulignant la course effrénée pour obtenir les liquidités tant convoitées des marchés publics, SpaceX, Anthropic et OpenAI cherchant toutes à entrer en bourse en 2026.

“Nous pensons que cela marque l’ouverture des vannes pour le marché des introductions en bourse, qui était relativement en sommeil depuis quelques années. Ces trois grands conglomérats devaient entrer en bourse plus tard cette année, mais cela s’est transformé en une course pour atteindre les marchés publics au cours des prochains mois. Les investisseurs attendront avec impatience plus de détails sur le formulaire S-1 d’Anthropic au cours des prochaines semaines.”