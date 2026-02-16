 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enquête en France sur des laits infantiles contaminés : Nestlé, Danone et Lactalis visés
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 20:25

Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant cinq fabricants de laits infantiles, dont Nestlé, Danone et Lactalis, à la suite de rappels massifs liés à la présence potentielle de céréulide, une toxine dangereuse pour la santé. Les marques Babybio et La Marque en Moins sont également concernées. L'enquête, ouverte pour "tromperie sur une marchandise présentant un danger pour la santé humaine", fait suite à de nombreuses plaintes et pourrait déboucher sur des sanctions pénales allant jusqu'à sept ans de prison et 3,75 millions d'euros d'amende.

Le rappel a débuté en décembre après la détection de céréulide dans des produits fabriqués par Nestlé aux Pays-Bas. L'origine de la contamination a été retracée jusqu'à un fournisseur d'huile d'acide arachidonique (ARA). Plus de 60 pays sont désormais touchés par ces rappels, qui concernent également des marques de Danone et Lactalis. Le ministère français de la Santé enquête parallèlement sur trois décès de nourrissons, sans lien établi à ce stade. Les autorités européennes ont entre-temps fixé un seuil de sécurité pour le céréulide, jusqu'alors non encadré.

Valeurs associées

DANONE
72,6000 EUR Euronext Paris +0,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank