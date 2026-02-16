Enquête en France sur des laits infantiles contaminés : Nestlé, Danone et Lactalis visés
Le rappel a débuté en décembre après la détection de céréulide dans des produits fabriqués par Nestlé aux Pays-Bas. L'origine de la contamination a été retracée jusqu'à un fournisseur d'huile d'acide arachidonique (ARA). Plus de 60 pays sont désormais touchés par ces rappels, qui concernent également des marques de Danone et Lactalis. Le ministère français de la Santé enquête parallèlement sur trois décès de nourrissons, sans lien établi à ce stade. Les autorités européennes ont entre-temps fixé un seuil de sécurité pour le céréulide, jusqu'alors non encadré.
