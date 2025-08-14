 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme sur les indices boursiers américains chutent après la publication d'un indice des prix à la production plus élevé que prévu
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé jeudi après que les données sur les prix à la production, plus élevées que prévu, ont contrasté avec les récentes données sur les prix à la consommation, qui avaient stimulé les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Les données du Département du travail ont montré que l'indice des prix à la production a augmenté de 3,3 % sur une base annuelle en juillet, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un gain de 2,5 % . Sur une base mensuelle, il s'est établi à 0,9 %, contre une hausse estimée à 0,2 %.

En excluant les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPP de base a augmenté de 3,7 % sur une base annuelle, contre une hausse de 2,9 % attendue par les économistes interrogés par Reuters .

Un rapport séparé a montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage s'est élevé à 224 000 pour la semaine se terminant le 9 août, contre des estimations de 228 000.

À 08:34 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 171 points, soit 0,38 %, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 27,5 points, soit 0,42 %, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 113 points, soit 0,47 %.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 922,27 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
21 713,14 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500
6 466,58 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 466,58 Pts CBOE 0,00%
