ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Le Dow Jones est en hausse, les bénéfices de Lilly et de Super Micro atténuant les craintes concernant les logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le S&P 500 a ouvert largement stable et le Dow légèrement en hausse mercredi, suite aux résultats positifs d'Eli Lilly et de Super Micro Computer, tandis que les investisseurs ont évité les grands paris sur les logiciels et les actions du secteur du cloud après un selloff meurtrissant lors de la session précédente.

À 09h30 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 175,92 points, soit 0,40%, à 49 439,32, le S&P 500

.SPX a gagné 2,91 points, soit 0,04%, à 6 920,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 63,55 points, soit 0,27%, à 23 191,63.