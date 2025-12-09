Enquête de Bruxelles sur Google pour son usage de l'IA

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , fait l'objet d'une enquête antitrust de l'Union européenne (UE) sur l'utilisation des contenus en ligne des éditeurs et des vidéos YouTube pour entraîner ses propres modèles d'intelligence artificielle (IA), a annoncé mardi la Commission européenne.

L'exécutif européen, chargé de faire respecter les règles de concurrence, a dit craindre que Google n'utilise les contenus des éditeurs sans les rémunérer de manière équitable et sans leur offrir la possibilité de refuser cet usage.

Les mêmes préoccupations s'appliquent aux vidéos mises en ligne par les utilisateurs sur YouTube.

"Google pourrait abuser de sa position dominante en tant que moteur de recherche pour imposer des conditions commerciales inéquitables aux éditeurs en utilisant leurs contenus en ligne afin de fournir ses propres services alimentés par l'IA", a déclaré Teresa Ribera, première vice-présidente de la Commission pour une transition verte, juste et compétitive lors d'une conférence organisée par Charles River Associates (CRA), une société internationale de conseil.

"Cette affaire constitue une nouvelle preuve de notre engagement à protéger la presse en ligne et les autres créateurs de contenu, ainsi qu'à garantir une concurrence équitable sur les marchés émergents de l'IA", a-t-elle ajouté, visant notamment les "AI Overviews", qui sont des résumés générés par intelligence artificielle.

La semaine dernière, la Commission européenne a ouvert une enquête sur les projets de Meta visant à bloquer ses rivaux en matière d'IA sur la messagerie WhatsApp, illustrant l'intensification du contrôle réglementaire dans ce domaine.

Le géant technologique américain risque une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d'affaires annuel mondial s'il est reconnu coupable de violation des règles antitrust de l'UE.

Les "AI Overviews" de Google sont des synthèses générées par intelligence artificielle, affichées au-dessus des liens classiques vers des pages associées et accessibles aux utilisateurs dans plus de 100 pays. Depuis mai dernier, Google y intègre également des publicités.

L'enquête européenne sur Google fait suite à une plainte déposée par des éditeurs indépendants en juillet.

(Louise Breusch Rasmussen; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)