Enquête chez Porsche sur des soupçons de manipulation de moteurs à essence

HAMBOURG/MUNICH, 24 août (Reuters) - Porsche AG, filiale de voitures de luxe du constructeur Volkswagen VOWG_p.DE , fait l'objet d'une enquête de l'autorité allemande du secteur automobile, la KBA, sur des soupçons de manipulation de ses moteurs à essence. Un porte-parole de la KBA a fait savoir lundi que l'enquête portait sur les moteurs à essence que Porsche produisait pour le marché européen avant 2017. Dimanche, Porsche a confirmé une information de presse selon laquelle le constructeur de Stuttgart avait avisé les autorités de possibles irrégularités, décelées après des enquêtes internes. La justice allemande a condamné Porsche à une amende de 535 millions d'euros l'an dernier pour la manipulation de ses moteurs diesel lui ayant permis de franchir les tests sur leurs émissions polluantes mais aucune fraude n'a pour l'instant été prouvée pour les moteurs à essence. Un porte-parole de Porsche a déclaré dimanche que le problème concernait les véhicules développés il y a plusieurs années, ajoutant qu'il n'y avait aucune indication que la production actuelle était affectée. Le constructeur automobile travaille en étroite collaboration avec les autorités, a-t-il ajouté. Bild am Sonntag a signalé que l'enquête portait sur les moteurs développés entre 2008 et 2013, y compris ceux des modèles Panamera et 911, avec des modifications présumées illégales du matériel et des logiciels pouvant affecter les systèmes d'échappement et les composants des moteurs. L'hebdomadaire allemand a également indiqué qu'outre les discussions avec les employés, des preuves sont également recherchées dans les procès-verbaux des réunions de l'entreprise et dans des centaines de milliers de courriels. Un porte-parole d'Audi NSUG.DE a déclaré que rien n'indiquait que les problèmes identifiés chez Porsche existaient également au sein de la division haut de gamme de Volkswagen. "Audi AG examine constamment et en permanence les aspects techniques et réglementaires des différents types de véhicules", a-t-il dit. (Jan Schwartz et Joern Poltz, Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

