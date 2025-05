Enquête Allianz Trade : les pertes mondiales à l'export atteindront 305 milliards de dollars en 2025

(AOF) - Les experts d’Allianz Trade ont publié les résultats de leur Global Survey annuel. Réalisée cette année au plus fort de la guerre commerciale américaine (avant et après le "Liberation Day" du 2 avril), son enquête révèle le poids de cette guerre commerciale et les mécanismes mis en place par près de 4 500 exportateurs dans neuf pays clés (Chine, France, Allemagne, Italie, Pologne, Singapour, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) qui représentent près de 60% du PIB mondial.

L'enquête du groupe mondial de l'assurance-crédit entreprise révèle que près de 60% des entreprises s'attendent à un impact négatif de la guerre commerciale et 45% à une baisse de leur chiffre d'affaires (CA) à l'export. L'impact de la guerre commerciale va au-delà des flux commerciaux : plus d'une entreprise sur quatre envisage d'interrompre temporairement sa production en raison de la combinaison des droits de douane et de la volatilité des devises, en particulier dans les secteurs dépendants des biens intermédiaires importés.

En outre, les prévisions positives sur les exportations à l'échelle mondiale sont passées de 80% à 40%, et 42% des entreprises s'attendent désormais à une baisse de leur chiffre d'affaires à l'export comprise entre 2% et 10%, contre seulement 5% avant les annonces du 2 avril.

"Malgré les accords bilatéraux conclus récemment avec le Royaume-Uni et la Chine, nous estimons que les pertes mondiales à l'export atteindront 305 milliards de dollars en 2025", fait savoir Allianz Trade.

La guerre commerciale a affecté les attentes en matière de délais de paiement : après le "Liberation Day", 25% des exportateurs s'attendent à des délais de paiement plus longs de plus de 7 jours, soit une hausse de 13 points de pourcentage.

Près de la moitié des exportateurs (48%) s'attendent à une augmentation du risque de non-paiement, en particulier aux États-Unis, en Italie et au Royaume-Uni. Malgré la détérioration générale des conditions commerciales mondiales, seulement 34% des exportateurs français s'attendent à une hausse du risque de non-paiement.

"En France, l'optimisme des entreprises françaises était pourtant resté stable en ce début d'année avec, comme en 2024, 84% des répondants qui s'attendaient à une augmentation de leur chiffre d'affaires à l'export. Après les annonces du 2 avril, elles ne sont plus que 48%. De plus, un peu moins d'une entreprise sur deux (42% avant "Liberation Day" et 46% après) s'attend à un impact négatif de la guerre commerciale", souligne, par ailleurs, Allianz Trade.