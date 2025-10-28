Enphase Energy prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O ont baissé d'environ 10 % à 33,14 $ dans les échanges prolongés ** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, ajoutant que les "tarifs réciproques" ont eu un impact négatif sur les marges dans ses résultats du troisième trimestre ** Cependant, la société a dépassé les estimations pour le 3ème trimestre, les revenus provenant des Etats-Unis ayant augmenté de 29% en séquentiel

** Bénéfice trimestriel ajusté de 90 cents par action contre 65 cents par action selon les estimations

** A la dernière clôture, ENPH a baissé de 46,5% depuis le début de l'année