Enphase Energy prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre et signale un impact des tarifs douaniers

Enphase Energy ENPH.O a prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street mardi et a déclaré que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump avaient un impact négatif sur ses marges, ce qui a fait chuter les actions du fabricant d'onduleurs solaires de plus de 8% après les heures d'ouverture.

La société a déclaré que les tarifs douaniers ont affecté ses marges au troisième trimestre de 4,9 points de pourcentage et qu'ils devraient également nuire au trimestre en cours.

Enphase a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats qu'elle s'attendait à une exposition limitée aux récents tarifs douaniers liés à la Chine, étant donné que la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise s'éloigne de la Chine.

Enphase paie actuellement plus de 40 % de droits de douane pour les packs de cellules provenant de Chine, a-t-elle ajouté.

En avril, les autorités commerciales américaines ont mis en place des droits de douane élevés sur la plupart des cellules solaires importées d'Asie du Sud-Est, après que les fabricants américains se sont plaints que les entreprises de la région inondaient le marché de produits injustement bonifiés.

Les entreprises d'énergie renouvelable telles qu'Enphase Energy sont également confrontées à l'incertitude suite à l'adoption par Trump de la loi One Big Beautiful Bill Act (OBBA), qui accélère la suppression progressive des crédits d'impôt pour les énergies propres.

Enphase Energy s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe entre 310 et 350 millions de dollars, le point médian étant inférieur aux attentes des analystes (382,96 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit également une marge brute comprise entre 42 % et 45 % pour le quatrième trimestre, en tenant compte d'un impact tarifaire d'environ 5 points de pourcentage.

Toutefois, la société a dépassé les estimations pour le troisième trimestre, les recettes provenant des États-Unis ayant augmenté de 29 % par rapport au deuxième trimestre.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 90 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 65 cents.