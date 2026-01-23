Enphase Energy licencie 160 personnes

information fournie par Reuters • 23/01/2026 à 22:18

Enphase Energy ENPH.O a annoncé vendredi qu'elle allait licencier environ 6% de ses effectifs, soit 160 employés.