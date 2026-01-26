Enphase Energy chute après l'annonce de suppressions d'emplois et de plans de restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions d'Enphase Energy ENPH.O ont baissé de 2 % en début de marché à 38,66 $ après que le fabricant d'onduleurs solaires ait annoncé des suppressions d'emplois dans le cadre d'une restructuration plus large ** ENPH a déclaré vendredi soir qu'elle allait supprimer environ 160 emplois, soit environ 6% de ses effectifs, et déplacer certaines fonctions vers des régions à moindre coût dans le cadre d'un plan de rationalisation des opérations et d'amélioration de la rentabilité ** Dans une lettre adressée aux employés , le directeur général Badri Kothandaraman a souligné l'impact du crédit d'impôt fédéral 25D sur l'énergie propre résidentielle qui prend fin le 31 décembre et qui offrait un crédit de 30 % pour les systèmes solaires et autres systèmes d'énergie renouvelable

** « Nous alignons notre structure de coûts sur les conditions actuelles du marché tout en restant disciplinés par rapport à notre modèle d'exploitation financière », a déclaré M. Kothandaraman ** En octobre, ENPH a publié des perspectives de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, citant l'effet négatif des tarifs douaniers sur ses marges

** Jusqu'à la clôture du vendredi, les actions ENPH ont gagné 23% pour commencer 2026. L'action a perdu 53% l'année dernière

** Sur 36 analystes couvrant l'action, la répartition des recommandations est la suivante: 10 " achat fort " ou " achat ", 20 " maintien " et 6 " vente "; PT médian de 37 $, selon LSEG