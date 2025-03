ENOGIA : Webinaire avec les investisseurs le 27 mars à 18h

A vos agendas !



Arthur Leroux, Président Directeur Général, et Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué, sont très heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 27 mars 2025 à 18 heures.



À cette occasion, les dirigeants d’ENOGIA reviendront sur les résultats 2024, l’évolution du carnet de commandes, les récents partenariats et les perspectives pour l’exercice en cours.



Arthur Leroux et Antonin Pauchet répondront également à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l’adresse suivante : enogia@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire du 27 mars à 18h.