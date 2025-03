ENOGIA : Résultats annuels 2024

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, publie ses résultats au titre de l’exercice 2024, arrêtés par le conseil d’administration du 4 mars 2025.



Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « En 2024, ENOGIA a répondu aux promesses faites aux investisseurs en affichant un nouvel exercice de croissance soutenue de son activité (+58%) ainsi qu’un EBITDA largement à l’équilibre (+0,5 M€). Ces performances attestent du succès de notre plan d’efficacité opérationnelle lancé en 2023 conjugué à une nouvelle accélération de notre dynamique commerciale. La valeur ajoutée de nos solutions, dédiées à la récupération de la chaleur fatale pour des procédés industriels plus propres et plus efficients, est de plus en plus reconnue. Avec un carnet de commandes ayant plus que doublé en un an et se diversifiant toujours davantage, nous abordons 2025 avec confiance et enthousiasme. »