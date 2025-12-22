ENOGIA obtient un financement de 2 M€ auprès de Vatel Capital, pouvant être porté jusqu’à 3 M€ - Une opération qui sécurise le plan Turbo 2028

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui l’obtention d’un financement d’un montant de 2,04 million d’euros (M€) sous forme de deux tranches d’obligations convertibles en actions, souscrites, pour une très large part, par des fonds gérés par Vatel Capital (FCPI DIVIDENDES PLUS 12 et FCPI DIVIDENDES PLUS 13) et, pour une part minoritaire, par des investisseurs qualifiés (les sociétés Alexander Investments et Duna & Cie S.A., par ailleurs actionnaires historiques de la Société).

Dans le prolongement de l’opération, ENOGIA poursuit des échanges avec Vatel Direct en vue de la mise en place éventuelle d’une tranche additionnelle d’obligations simples d’un montant nominal de 1,0 M€. Sa réalisation demeurerait soumise aux décisions des organes compétents et à la finalisation de la documentation correspondante. Une communication dédiée serait publiée en temps utile si cette tranche était effectivement réalisée.