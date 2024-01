ENOGIA lance une émission obligataire d’un montant maximum de 2,3 M€ via LITA.co, plateforme de référence en investissement durable

Une opération de financement pour accélérer le déploiement des solutions ENOGIA au service de la transition écologique de l’industrie





Marseille, le 18 janvier 2024 – 8h

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le lancement ce jour d’une émission obligataire via la plateforme de financement participatif LITA.co, permettant d’investir dans des entreprises engagées pour la transition écologique et sociale. Le montant maximal de cette émission est fixé à 2,3 millions d’euros (M€).

« Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par LITA.co, dont l’engagement en faveur de l’économie durable via le financement d’entreprises responsables à impact positif s’accorde parfaitement avec nos valeurs. Le comité d’experts de la plateforme a salué les perspectives de croissance d’ENOGIA en même temps que son esprit de responsabilité et son impact positif sur la société. À travers cette opération, ENOGIA souhaite financer sa phase d’accélération commerciale en même temps qu’offrir à tous les épargnants la possibilité d’être associés à ses perspectives de croissance favorables, dans un environnement porté par les enjeux de décarbonation et de nécessaire accélération de la transition écologique des industriels », déclare Arthur LEROUX, Président directeur général d’ENOGIA.