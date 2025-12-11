Enliven Therapeutics nomme Rick Fair au poste de directeur général, les actions sont en baisse

11 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Enliven Therapeutics ELVN.O ont baissé de 1,7 % à 19,82 $

** Enliven nomme Rick Fair au poste de directeur général, à compter du 11 décembre

** Sam Kintz, cofondateur et ancien directeur général d'Enliven, assumera un nouveau rôle en tant que responsable du pipeline, à compter du 11 décembre

** Enliven prévoit de lancer une étude de phase avancée de son médicament expérimental, ELVN-001, chez des patients atteints de leucémie myéloïde chronique en 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 10,4 % depuis le début de l'année