Enliven Therapeutics nomme Rick Fair au poste de directeur général, les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Enliven Therapeutics ELVN.O ont baissé de 1,7 % à 19,82 $

** Enliven nomme Rick Fair au poste de directeur général, à compter du 11 décembre

** Sam Kintz, cofondateur et ancien directeur général d'Enliven, assumera un nouveau rôle en tant que responsable du pipeline, à compter du 11 décembre

** Enliven prévoit de lancer une étude de phase avancée de son médicament expérimental, ELVN-001, chez des patients atteints de leucémie myéloïde chronique en 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 10,4 % depuis le début de l'année

