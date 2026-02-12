 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eni, YPF et XRG signent un accord pour développer le GNL en Argentine
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:54

Eni, YPF et XRG ont annoncé avoir signé un Accord de Développement Conjoint (JDA) pour faire progresser le GNL argentin.

Ce projet permettra de développer le bassin de schiste de Vaca Muerta en Argentine et de positionner le pays comme un fournisseur mondial de GNL à long terme.

L'Argentine devrait fournir une capacité de GNL de 12 millions de tonnes par an (mtpa), via deux installations flottantes de GNL d'une capacité de 6 mtpa chacune. Le projet est conçu pour inclure des infrastructures de production, de transformation, de transport et d'exportation de GNL.

Selon l'accord, les partenaires commenceront la conception technique (FEED) et les activités connexes, notamment l'ingénierie, la structuration technique et les travaux commerciaux et financiers.

Guido Brusco, directeur des opérations mondiales pour les ressources naturelles d'Eni, a déclaré : " Avec l'accord de développement conjoint, un nouveau partenaire - XRG - rejoint Argentina LNG, qui émerge comme l'une des opportunités les plus prometteuses du paysage gazier mondial. "

Valeurs associées

ENI
18,208 EUR MIL -0,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank