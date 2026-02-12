Eni, YPF et XRG signent un accord pour développer le GNL en Argentine
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:54
Ce projet permettra de développer le bassin de schiste de Vaca Muerta en Argentine et de positionner le pays comme un fournisseur mondial de GNL à long terme.
L'Argentine devrait fournir une capacité de GNL de 12 millions de tonnes par an (mtpa), via deux installations flottantes de GNL d'une capacité de 6 mtpa chacune. Le projet est conçu pour inclure des infrastructures de production, de transformation, de transport et d'exportation de GNL.
Selon l'accord, les partenaires commenceront la conception technique (FEED) et les activités connexes, notamment l'ingénierie, la structuration technique et les travaux commerciaux et financiers.
Guido Brusco, directeur des opérations mondiales pour les ressources naturelles d'Eni, a déclaré : " Avec l'accord de développement conjoint, un nouveau partenaire - XRG - rejoint Argentina LNG, qui émerge comme l'une des opportunités les plus prometteuses du paysage gazier mondial. "
Valeurs associées
|18,208 EUR
|MIL
|-0,32%
A lire aussi
-
Les ventes de logements anciens ont reculé en janvier aux Etats-Unis alors même que le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est amélioré, d'après des données professionnelles publiées jeudi. Selon le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers ... Lire la suite
-
Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "Je tenais à t'informer ... Lire la suite
-
Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, s'est rendu à Alger jeudi pour accélérer l'approvisionnement en gaz algérien de l'Union européenne, qui s'efforce de diversifier ses partenariats pour pallier l'interdiction progressive du gaz russe. "Cette réunion ... Lire la suite
-
L'action FedEx grimpe grâce à des prévisions optimistes de bénéfices ajustés pour le trimestre des fêtes
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 12 février - ** Les actions de la société de livraison mondiale FedEx Corp FDX.N ont augmenté ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer