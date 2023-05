Eni: vers une collaboration durable avec la Guinée-Bissau information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 12:37

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un protocole d'intention avec le gouvernement de Guinée-Bissau dans le but d'explorer de potentiels domaines de collaboration, notamment autour de la nature, de la technologie, de l'agriculture, de la durabilité et encore de la santé.



Plus largement, ce protocole vise à évaluer des solutions permettant de favoriser une croissance durable et soutenir le développement des communautés locales.



Des initiatives dans la protection des forêts et la gestion durable des terres, dans l'agriculture et dans les matières premières agricoles à partir de résidus agricoles, seront notamment étudiées.



En ce qui concerne la santé, le gouvernement de la Guinée Bissau et Eni ont déjà identifié une initiative conjointe pour renforcer les services d'urgence et de soins intensifs; un premier lot de matériel médical essentiel a été livré au Ministère de la Santé.