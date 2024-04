Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: vers le vote d'un plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son Conseil d'Administration a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 15 mai 2024 une proposition visant à autoriser l'adoption d'un Plan d'Actionnariat Salarié 2024-2026.



Le Plan sera d'abord mis en oeuvre pour les salariés en Italie puis progressivement étendu aux filiales étrangères, conformément à la législation locale, dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise et la participation à la croissance de la valeur de l'entreprise, en ligne avec les intérêts des actionnaires.



Concrètement, ce plan prévoit deux attributions annuelles (en 2024 et 2025) d'actions gratuites d'une valeur monétaire individuelle annuelle de 2 000 euros. Une période d'indisponibilité de 3 ans s'applique à chaque attribution, pendant laquelle le salarié ne devra pas céder les actions.



En 2026, un modèle de co-investissement sera aussi mis en place selon lequel, lors de l'achat d'actions par le salarié, des actions gratuites seront attribuées à hauteur de 50 % des actions achetées, dans la limite d'une valeur maximale de 1 000 euros.



Une période d'indisponibilité de 1 an sera appliquée aux actions achetées par le salarié et une période d'indisponibilité de 3 ans aux actions attribuées gratuitement.





Valeurs associées ENI MIL +1.06%