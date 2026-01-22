 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eni va vendre une participation de 10 % dans le projet Baleine en Côte d'Ivoire
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 09:47

Eni annonce la signature d'un accord avec SOCAR, la société pétrolière d'État de la République d'Azerbaïdjan, pour la vente d'une participation de 10 % dans le projet Baleine. Il s'agit du principal développement offshore ivoirien exploité par Eni (47,25 %), auquel participent Vitol (30 %) et Petroci (22,75 %).

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni d'optimiser son portefeuille en amont.

Eni est présent en Côte d'Ivoire depuis 2015. Baleine est le premier projet d'Eni dans le pays, et le premier projet à émissions nettes zéro en Afrique.

Actuellement, Baleine produit plus de 62 000 barils de pétrole et plus de 75 millions de pieds cubes de gaz par jour issus des phases 1 et 2. Avec le lancement de la Phase 3, la production devrait atteindre 150 000 barils de pétrole et 200 millions de pieds cubes de gaz par jour.

Valeurs associées

ENI
16,564 EUR MIL +0,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank