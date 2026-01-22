Eni va vendre une participation de 10 % dans le projet Baleine en Côte d'Ivoire
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 09:47
Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni d'optimiser son portefeuille en amont.
Eni est présent en Côte d'Ivoire depuis 2015. Baleine est le premier projet d'Eni dans le pays, et le premier projet à émissions nettes zéro en Afrique.
Actuellement, Baleine produit plus de 62 000 barils de pétrole et plus de 75 millions de pieds cubes de gaz par jour issus des phases 1 et 2. Avec le lancement de la Phase 3, la production devrait atteindre 150 000 barils de pétrole et 200 millions de pieds cubes de gaz par jour.
