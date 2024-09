Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: va lancer la construction d'une bioraffinerie information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 15:36









(CercleFinance.com) - Eni a reçu les autorisations pour la construction d'une bioraffinerie à Livourne.



Le groupe confirme que l'autorisation a été accordée par le ministère italien de l'environnement et de la sécurité énergétique.



La construction de la troisième bioraffinerie italienne commencera dès que le ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique aura délivré l'autorisation unique et le permis de construire correspondant.



La raffinerie, qui utilisera la technologie Ecofining™, aura une capacité de production de 500 000 tonnes par an. L'achèvement des travaux est prévu pour 2026.



Le groupe vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à augmenter la capacité de bioraffinage d'Enilive de 1,65 million de tonnes/an actuellement à plus de 5 millions de tonnes/an d'ici 2030.





Valeurs associées ENI 13,64 EUR MIL -0,90%