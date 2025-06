Eni: une nouvelle centrale solaire à Pocenia information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Plenitude, une société contrôlée par Eni, et Modine, une entreprise spécialisée dans les systèmes et composants de gestion thermique, ont signé un accord pour la construction d'une nouvelle centrale solaire à Pocenia (Udine).



Avec une capacité installée de 1,585 MWc, la centrale devrait produire environ 1,8 GWh d'électricité par an.



Le projet comprend également l'installation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation à haut rendement de nouvelle génération d'une capacité totale de 5 MW et 4,6 MW respectivement.



Plenitude opère dans plus de 15 pays à travers le monde avec un modèle économique qui intègre la production de plus de 4 GW d'électricité renouvelable, la vente d'énergie et de solutions énergétiques à 10 millions de clients et un réseau de 21 500 points de recharge pour véhicules électriques.



D'ici 2028, l'entreprise vise à atteindre 10 GW de capacité renouvelable à l'échelle mondiale.





