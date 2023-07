Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENI : une belle hausse vers 13,3E, mais pas décisive information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 19:17









(CercleFinance.com) - ENI affiche une belle hausse (meilleure performance au sein des 100 plus grosses 'capis' européennes), mais elle n'est pas décisive car le titre reste ancré au sein d'un canal 12,8/14,2E.

En zoomant un peu, le scénario est celui d'un biseau 12,8/13,5E..., mais là encore, un scénario haussier demande confirmation (elle ne devrait plus tarder).





