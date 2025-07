Eni: un nouveau projet photovoltaïque en Espagne information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - Plenitude annonce la construction d'Entrenúcleos, un nouveau projet photovoltaïque de 200 MW situé dans les municipalités de Dos Hermanas et Coria del Río, dans la province de Séville (Andalousie).



Le parc solaire d'Entrenúcleos comprendra 326 000 panneaux solaires.



Entrenúcleos, qui devrait être opérationnelle en 2026, sera composée de quatre centrales solaires, Granville, Killington, Plumlee et Rickwood, d'une capacité installée de 50 MWc chacune, sur une superficie totale de plus de 300 hectares. Le projet devrait produire plus de 435 GWh d'énergie renouvelable par an.



' Entrenúcleos est un projet phare pour Plenitude, non seulement parce qu'il contribue à nos objectifs de croissance en Espagne, mais aussi parce qu'il reflète notre engagement profond et continu envers l'Andalousie, une région qui joue un rôle clé dans le paysage des énergies renouvelables du pays. Avec ce projet, nous disposons désormais d'un portefeuille d'environ 580 MW en construction dans la région' a déclaré Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables en Europe occidentale et directrice générale de Plenitude Renewables Espagne.





