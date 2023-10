Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: signe un contrat de long terme avec QatarEnergy LNG NFE information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 11:02









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un contrat à long terme avec QatarEnergy LNG NFE, joint-venture entre Eni et QatarEnergydédiée au développement du projet North Field East (NFE) au Qatar, pour la livraison jusqu'à 1,5 milliard de mètres cubes par an ( bcma) de GNL.



Les volumes disponibles seront livrés au terminal de réception ' FSRU Italia ', actuellement situé à Piombino, en Italie, avec des livraisons prévues à partir de 2026 pour une durée de 27 ans.



Les volumes de GNL produits par le projet NFE augmenteront la production de GNL du Qatar de 45 milliards de mètres cubes en plus des 108 milliards de mètres cubes actuels.



Le contrat de fourniture de GNL contribuera à la sécurité d'approvisionnement de l'Italie grâce à la diversification de ses sources d'approvisionnement.



Cet accord renforce le partenariat entre Eni et QatarEnergy et constitue une étape supplémentaire dans le développement du portefeuille mondial intégré de GNL d'Eni.





