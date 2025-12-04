Eni signe un accord de vente à long terme de GNL en Thaïlande
Dans le cadre de cette nouvelle transaction, le groupe énergétique italien vendra 0,8 million de tonnes par an (MTPA) de GNL pendant 10 ans à Gulf. Le GNL sera livré dans des terminaux de regazéification situés dans le pays à partir de 2027.
Cet accord s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à diversifier sa présence mondiale dans le gaz naturel liquéfié, en élargissant sa clientèle sur des marchés à fort potentiel, et avec les ambitions d'étendre son portefeuille de GNL à environ 20 MTPA d'ici 2030.
Valeurs associées
|16,304 EUR
|MIL
|-0,29%
