Eni: signe un accord d'exclusivité avec GIP information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord d'exclusivité avec Global Infrastructure Partners (GIP) pour la cession potentielle d'une participation de 49,99 % dans Eni CCUS.



Eni CCUS est un acteur européen dans le secteur du Carbon Capture, Utilization and Storage. La société exploite les projets Hynet et Bacton au Royaume-Uni, L10 aux Pays-Bas et va acquérir le projet Ravenna en Italie.



Selon l'accord en cours de négociation, outre l'acquisition initiale d'une participation de 49,99 % dans Eni CCUS Holding, GIP soutiendra les investissements dans les projets CCUS.



'Le CCUS est l'outil de décarbonation le plus efficient et le plus efficace pour soutenir les industries difficiles à réduire dans la réduction de leurs émissions' indique le groupe.





