Eni: s'allie à SLB pour lutter contre les fuites de pipeline

(CercleFinance.com) - Eni, par l'intermédiaire de sa filiale Enivibes, et SLB ont annoncé une alliance pour déployer la technologie e-vpms® (Eni Vibroacoustic Pipeline Monitoring System), un système de détection par ondes vibroacoustiques capable de fournir une analyse, une surveillance et une détection des fuites en temps réel pour les pipelines autour du monde.



L'alliance couvrira le déploiement de la technologie e-vpms® pour les pipelines transportant des hydrocarbures liquides et de l'eau de production.



La technologie permettra de détecter des pertes de produit attribuables à des événements externes tels qu'une tentative de vol de produit ou un impact accidentel, des événements de fuite liés à la corrosion et des événements de mouvement de terrain causés par tremblements de terre ou glissements de terrain.







Valeurs associées ENI MIL +1.19%