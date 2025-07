Eni: renforce son partenariat gazier avec Sonatrach information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 14:03









(Zonebourse.com) - Eni a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Sonatrach pour renforcer leur coopération dans les hydrocarbures, la transition énergétique et les énergies renouvelables.



Cet accord, conclu lors du sommet intergouvernemental Italie-Algérie, vise à augmenter la production gazière algérienne et à prolonger les contrats d'exportation vers l'Italie.



Les deux partenaires prévoient des initiatives conjointes dans les renouvelables et la transition énergétique.



Ce protocole complète les récents accords sur les zones de Zemoul El Kbar et Reggane II, portant les investissements à plus de 8 milliards de dollars et un objectif de production de 5,5 milliards de m3 de gaz par an d'ici 2028.





