 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 084,53
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eni renforce sa présence en Uruguay avec l'acquisition d'un bloc offshore auprès d'YPF
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 15:11

Eni annonce la signature d'un accord avec YPF pour l'acquisition d'une participation de 50% et de la prise de rôle d'opérateur du bloc d'exploration offshore OFF-5, au large de l'Uruguay. L'opération prendra effet après approbation des autorités locales.

Le bloc OFF-5 couvre 16 883 km² à des profondeurs comprises entre 800 et 4100 m, à environ 200 km des côtes. Actuellement détenu et opéré par MIWEN (filiale à 100% d'YPF), il se situe dans une zone encore inexplorée mais présentant des analogies géologiques avec des bassins pétroliers prouvés.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Eni de renforcer son portefeuille d'exploration, combinant des projets à proximité d'infrastructures existantes et des opportunités à fort potentiel. Elle consolide également la coopération entre Eni et YPF, déjà partenaires sur le projet intégré de gaz naturel liquéfié Argentina LNG (ARGLNG).

Valeurs associées

ENI
15,974 EUR MIL +1,88%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank