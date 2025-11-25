Eni renforce sa participation dans la licence offshore OML 118 au Nigeria
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 10:40
La licence OML 118 comprend notamment le champ en production Bonga, dans lequel NAE détient une participation non opérée. L'opération, qui a obtenu toutes les autorisations réglementaires, porte la part de NAE de 12,5% à 15%.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille amont d'Eni et renforce son engagement dans les projets offshore profonds au Nigeria, où le groupe est présent depuis 1962 et affiche une production de 50 milliers de barils équivalent pétrole par jour en 2025.
Valeurs associées
|15,790 EUR
|MIL
|+0,51%
