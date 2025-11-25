 Aller au contenu principal
Eni renforce sa participation dans la licence offshore OML 118 au Nigeria
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 10:40

Eni annonce que sa filiale Nigeria Agip Exploration (NAE) a acquis 2,5% supplémentaires dans le contrat de partage de production OML 118, en exerçant son droit de préemption auprès de TotalEnergies EP Nigeria.

La licence OML 118 comprend notamment le champ en production Bonga, dans lequel NAE détient une participation non opérée. L'opération, qui a obtenu toutes les autorisations réglementaires, porte la part de NAE de 12,5% à 15%.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille amont d'Eni et renforce son engagement dans les projets offshore profonds au Nigeria, où le groupe est présent depuis 1962 et affiche une production de 50 milliers de barils équivalent pétrole par jour en 2025.

Valeurs associées

ENI
15,790 EUR MIL +0,51%
