Eni rehausse ses objectifs de génération de cash pour 2026
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 10:46
Malgré une baisse de ses bénéfices au premier trimestre 2026, Eni reste optimiste et a relevé ses prévisions de flux de trésorerie sur l'année 2026. Sur ces trois premiers mois, l'EBIT ajusté pro forma s'est élevé à 3,54 milliards d'euros, soit un recul de 4% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ce résultat a été impacté par une appréciation de 11,2% du taux de change EUR/USD en glissement annuel, ainsi que par un gain exceptionnel important dans le secteur de l'électricité, lié à une renégociation de contrat au premier trimestre 2025.
Cependant, le géant italien d'hydrocarbures explique que les résultats ont été soutenus par la croissance des volumes, des effets de mix favorables et une discipline rigoureuse en matière de coûts, dans un contexte d'amélioration des prix des matières premières.
En outre, sur ce premier trimestre, le bénéfice net ajusté s'établit à 1,375 MdEUR, en recul de 8% sur un an. "Ce résultat tient compte d'un taux d'imposition plus faible, ramené de 47 à 42% grâce à un meilleur mix géographique des bénéfices avant impôts dans le segment E&P, reflétant une contribution accrue des juridictions ayant des taux d'imposition inférieurs à la moyenne", relève Eni.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires sur cette période de trois mois s'est établi à 1,07 MdEUR contre 1,17 MdEUR un an plus tôt. Le bénéfice par action (BPA) a aussi reculé pour ressortir à 0,34 EUR, contre 0,36 EUR précédemment.
Par contre, le chiffre d'affaires a progressé, s'élevant à 20,06 MdsEUR contre 19,19 MdsEUR il y a un an à la même période.
Par segment, l'EBIT ajusté pro forma s'élève à 3,36 MdsEUR pour l'activité E&P (Exploration & Production). Il est quasiment inchangé en glissement annuel. "Les effets de conversion monétaire défavorables ont été compensés par la croissance de la production d'hydrocarbures, un meilleur mix de production - grâce à la contribution croissante de barils à plus haute valeur ajoutée - ainsi que par des gains d'efficacité opérationnelle et une amélioration des prix de vente du pétrole en dollars", souligne Eni.
Quant à l'activité GGP (Global Gas & LNG) et électricité, la société italienne a enregistré un EBIT ajusté pro forma de 0,33 MdEUR, porté par la maximisation continue de la valeur du portefeuille gazier.
Selon Jefferies, ces résultats trimestriels sont inférieurs aux attentes à cause de la faiblesse du segment raffinage. "L'impact majeur provient d'une activité de maintenance programmée intense en aval, entraînant une réduction du taux d'utilisation dans le raffinage Bio et Traditionnel", précise le bureau d'études.
Eni a maintenu, par ailleurs, son objectif de dividende pour 2026 à 1,10 euro par action, soit une augmentation de 5% par rapport à 2025.
Concernant ces perspectives pour l'exercice 2026, Eni vise une croissance de la production sous-jacente de pétrole et de gaz entre 3 et 4%.
En outre, l'EBIT ajusté pro forma de GGP (Global Gas & LNG Portfolio) devrait être orienté autour de 1,3 MdEUR, soit une hausse de 30% par rapport aux prévisions initiales.
Pour l'activité de ses filiales Enilive (énergie verte et vente au détail) et Plenitude (mobilité durable et le bioraffinage), le groupe italien anticipe un EBITDA ajusté pro forma annuel d'environ respectivement 1,1 et 1,3 MdEUR.
Relèvement du plan de rachat d'actions d'environ 90%
Sur la base d'un scénario révisé prévoyant un baril de Brent à 83 USD, une marge de raffinage SERM (Marge de raffinage standard d'Eni) à 8 USD/baril, un prix du gaz TTF (marché de référence pour le prix du gaz naturel en Europe) à 50 EUR/MWh et un taux de change EUR/USD de 1,15, le CFFO ajusté (flux de trésorerie opérationnel) devrait s'élever à 13,8 MdsEUR. Selon Jefferies, cela représente une hausse de 20%.
En raison de la révision des hypothèses de scénario et de l'amélioration des prévisions de flux de trésorerie opérationnel, et conformément à la politique de distribution du groupe, Eni affirme que "60% de l'excédent de CFFO par rapport au budget initial (11,5 Mds EUR) seront redistribués aux actionnaires sous la forme de rachats d'actions supplémentaires, tant que le prix du baril de Brent ne dépasse pas 90 USD/baril.
Cela se traduit par un plan de rachat d'actions révisé à 2,8 MdsEUR, contre une prévision initiale de 1,5 MdEUR, soit une augmentation de près de 90%.
Suite à cette publication trimestrielle, Eni gagne 1,12% à 23,48 EUR.
Valeurs associées
|23,410 EUR
|MIL
|+0,84%
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