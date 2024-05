Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: reçoit 210 M$ d'investissements pour la filière kenyane information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - Eni rapporte que la Société Financière Internationale (SFI) et le Fonds Climat Italien vont investir 210 M$ dans sa filiale kényane afin d'augmenter la production et le traitement de biocarburants avancés.



Cet investissement (135 M$ de la SFI et 75 M$ du Fonds Climat Italien) vise à soutenir la décarbonation des transports et à améliorer les moyens de subsistance de 200 000 petits agriculteurs kényans.



Le projet prévoit une augmentation de la production de graines oléagineuses de 44 000 tonnes à 500 000 tonnes par an, et inclut des services aux agriculteurs tels que des intrants, de la mécanisation, et des formations.



Annoncé lors du Forum des PDG d'Afrique 2024, ce projet est en ligne avec le Plan Mattei du gouvernement italien et vise à renforcer la résilience climatique et à soutenir le développement agricole au Kenya.







