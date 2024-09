Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: réalise une étape importante au Mozambique information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Eni annonce que Coral Sul FLNG a atteint une production de 5 millions de tonnes de GNL. Cette production est située dans les eaux très profondes du bassin de Rovuma, au large du Mozambique.



'Il s'agit d'une étape importante pour le projet, qui représente non seulement une réalisation technique et opérationnelle majeure, mais qui témoigne également du dévouement, de l'engagement et de la collaboration de l'ensemble de l'équipe et des parties prenantes' indique la direction.



Le FLNG Coral Sul est entré en production en octobre 2022 et a exporté jusqu'à présent 70 cargaisons de GNL et 10 de condensat, contribuant ainsi de manière significative à la croissance économique du pays.



Coral Sul est un projet phare pour l'industrie, qui a placé le Mozambique parmi les pays producteurs de GNL.



Marica Calabrese, directrice générale d'Eni Rovuma Basin, a déclaré : ' Cette réalisation renforce notre engagement à fournir une valeur exceptionnelle au pays du Mozambique. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires et le gouvernement du Mozambique pour assurer une valorisation opportune des vastes ressources gazières du Mozambique avec des développements supplémentaires de projets gaziers'.





Valeurs associées ENI 14,19 EUR MIL +0,64%