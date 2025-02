Eni: protocole d'accord exclusif avec Petronas en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un protocole d'accord exclusif avec Petronas en vue de créer une coentreprise pour superviser certains actifs amont en Indonésie et en Malaisie.



Cette entité regrouperait environ 3 milliards de barils équivalent pétrole de réserves et jusqu'à 10 milliards supplémentaires en exploration, visant une production durable de 500 milliers de barils équivalent pétrole par jour.



L'accent sera mis sur le développement de nouveaux projets gaziers pour répondre à la demande régionale croissante.



La coentreprise conservera les structures opérationnelles existantes et cherchera à lever des financements externes. La finalisation de l'accord reste soumise aux approbations réglementaires et gouvernementales.





Valeurs associées ENI 14,15 EUR MIL -0,85%