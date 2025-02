Eni: poursuite son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 12:58









(CercleFinance.com) - Pendant la période du 10 au 14 février 2025, Eni a acquis sur Euronext Milan 3 575 792 actions (soit 0,11 % du capital social), à un prix moyen pondéré par action égal à 13,9829 euros, pour un montant total de 50 000 006,67 euros dans le cadre de la deuxième tranche du programme d'actions propres.



Depuis le début, le 13 juin 2024, de la deuxième tranche du programme de rachat, Eni a acquis 134.839.139 actions (soit 4,11% du capital social) pour un montant total de 1.867.565.073,22 euros.





