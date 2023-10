Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: poursuit son programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - Eni a racheté sur l'Euronext Milan 4.655.159 actions au cours de la période du 25 au 29 septembre 2023 (soit 0,14% du capital social).



Ce rachat a été réalisé au prix moyen pondéré par action de 15,2601 euros, pour un montant total de 71.037.984,43 euros au titre de la deuxième tranche du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 10 mai 2023.



Compte tenu des actions propres déjà détenues et de l'annulation de 195.550.084 actions propres décidée par l'Assemblée générale du 10 mai 2023 et des rachats effectués depuis le début du programme d'actions propres le 12 mai 2023, Eni détient 106 657 367 actions soit 3,16 % du capital social.





