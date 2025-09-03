 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 722,50
+0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eni: poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 17:23

(Zonebourse.com) - Eni a acquis sur Euronext Milan 2 629 136 actions (soit 0,08 % du capital) au cours de la période du 25 au 29 août 2025. Ces acquisition ont été réalisées à un prix moyen pondéré par action égal à 15,2141 euros, pour un montant total de 39 999 996,51 euros.

Elle a été réalisée dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.

Dès le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 51 052 637 actions (soit 1,62 % du capital social) pour un montant total de 720 047 899,18 euros.

Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 142.662.964 actions soit 4,53 % du capital social.

Dividendes

Valeurs associées

ENI
14,888 EUR MIL -1,81%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank