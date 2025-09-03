Eni: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 17:23









(Zonebourse.com) - Eni a acquis sur Euronext Milan 2 629 136 actions (soit 0,08 % du capital) au cours de la période du 25 au 29 août 2025. Ces acquisition ont été réalisées à un prix moyen pondéré par action égal à 15,2141 euros, pour un montant total de 39 999 996,51 euros.



Elle a été réalisée dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.



Dès le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 51 052 637 actions (soit 1,62 % du capital social) pour un montant total de 720 047 899,18 euros.



Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 142.662.964 actions soit 4,53 % du capital social.





