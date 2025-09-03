Eni: poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 17:23
Elle a été réalisée dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.
Dès le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 51 052 637 actions (soit 1,62 % du capital social) pour un montant total de 720 047 899,18 euros.
Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 142.662.964 actions soit 4,53 % du capital social.
