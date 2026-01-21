 Aller au contenu principal
Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 14:58

Eni a acquis sur Euronext Milan 2 446 380 actions au cours de la période du 12 au 16 janvier 2026 (équivalentes à 0,08 % du capital social).

Ce rachat d'actions a été réalisé à un prix moyen pondéré par action égal à 16,3507 euros, pour un montant total de 39 999 993,86 euros dans le cadre du programme d'actions du Trésor approuvé par l'assemblée des actionnaires le 14 mai 2025.

Dès le début du programme de rachat le 20 mai 2025, Eni a acquis 108 305 100 actions (soit 3,44 % du capital social) pour un montant total de 1 618 325 898,57 euros.

Compte tenu des actions du trésor déjà détenues, des achats effectués et des actions gratuites accordées aux dirigeants d'Eni et aux employés, Eni détient 195 133 114 actions équivalant à 6,20 % du capital social.

Valeurs associées

ENI
16,490 EUR MIL +0,70%
