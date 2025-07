Eni: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Eni a acquis sur Euronext Milan 3 599 998 actions (soit 0,11 % du capital) au cours de la période du 30 juin au 4 juillet 2025, à un prix moyen pondéré par action égal à 13,8894 euros, pour une contrepartie totale de 50 001 849,83 euros. Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.



Dès le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 25 109 648 actions (soit 0,80 % du capital social) pour une contrepartie totale de 340 002 790,56 euros.



Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 116.719.975 actions soit 3,71 % du capital-actions.





