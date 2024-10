Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Au cours de la période du 30 septembre au 4 octobre 2024, Eni a acquis sur Euronext Milan 2 909 826 actions (soit 0,09 % du capital), à un prix moyen pondéré par action égal à 14,0214 euros, pour un montant totale de 40 799 699,54 euros dans le cadre de la deuxième tranche du programme d'actions propres.



Dès le début, le 13 juin 2024, de la deuxième tranche du programme de rachat, Eni a acquis 48 715 528 actions (soit 1,48 % du capital) pour une contrepartie totale de 695 086 752,13 euros.



Compte tenu des actions propres déjà détenues et des rachats effectués depuis le début du programme de rachat d'actions propres le 27 mai 2024, Eni détient 145 336 600 actions soit 4,42 % du capital.





