Eni: Plenitude met en service 130 MW de solaire en Espagne information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Plenitude, filiale d'Eni, annonce que le bloc nord de sa centrale photovoltaïque Renopool, située à Solana de los Barros en Estrémadure (Espagne), vient d'être mis en service avec une capacité installée de 130 MW.



Une fois achevé fin 2025, Renopool deviendra le plus grand parc solaire jamais construit par l'entreprise, totalisant 330 MW répartis sur sept centrales.



Le bloc nord, déjà connecté au réseau et constitué de trois centrales, devrait générer plus de 265 GWh par an.



Selon Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables en Europe de l'Ouest, ce projet ' marquera la stratégie de Plenitude en Espagne et contribuera à la transition énergétique du pays '.



Forte de 1 300 MW déjà installés en Espagne, la société poursuit son développement pour atteindre plus de 2 GW dans les années à venir.







Valeurs associées ENI 13,748 EUR MIL -0,59%